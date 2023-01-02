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سعوديات يقدن قطار الحرمين السريع ولقطات لـ 32 قائدة

2023-01-02 الساعة 12:27
سعوديات يقدن قطار الحرمين السريع ولقطات لـ 32 قائدة
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت الخطوط الحديدية السعودية “سار” بتخريج أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع، حيث ضمت 32 قائدة سعودية لينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم.

من جانبها، عبرت سارة الشهري- قائدة قطار تحت التدريب- خلال مقطع فيديو نشرته الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن فخرها بتلك الفرصة العظيمة وقيادة قطار سريع في الشرق الأوسط.

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كما وصفت نورة هشام، قائدة قطار تحت التدريب، قيادة القطار بأنه مسؤولية كبيرة، خاصة أنها تتضمن نقل حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين، بما يمنحهن دافعًا كبيرًا للعمل بحرص واهتمام كبيرين، وفقًا لقناة العربية.

كما عبرت نورة عن سعادتها بقيادة القطار قبل تعلم قيادة السيارة، مضيفة: هذا الأمر جاء بفضل التدريب الذي تلقيناه بإشراف الخطوط الحديدية السعودية.

فيما أعربت شجن المرسي، قائدة قطار تحت التدريب، عن فخرها الكبير بكونها واحدة من 32 قائدة قطار، وتخدم وطنها من خلال قطار الحرمين السريع.

أعلى معايير السلامة

من جانبها، أشارت بشائر سعد الله الغامدي، قائدة قطار تحت التدريب، إلى أنه يتم تدريبهن على قيادة قطار الحرمين السريع من خلال جهاز محاكاة يمثل الواقع تمامًا، ويحتوي على كابينة قيادة حقيقية، يتم من خلالها اختبار كامل العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار.

في غضون ذلك، شدد مهند شاكر ملاح، مدرب وقائد قطار، على حرصهم على تدريب القائدين والقائدات لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن انتقال القطار من المحطات إلى وجهته النهائية بدون تأخير أو حدوث أي مشاكل لا سمح الله.

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