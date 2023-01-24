سعود الطبية: إعادة قلب وأمعاء مريض لوضعهما الطبيعي في جراحة نادرة

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية بإجراء جراحة معقدة لعمل إرجاع الأمعاء إلى البطن لمريض في العقد الثاني من العمر، وعمل إصلاح للفتق بالحجاب الحاجز وتدعيمه بوضع رقعة شبكية خاصة، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وتم وضع المريض في العناية المركزة حتى مرحلة الشفاء الجراحي الكلي خروجه من العناية بحالة جيدة.

التهاب حاد وحالة حرجة

وأوضح استشاري جراحة الصدر وقائد الفريق الطبي الدكتور محمد إسحاق بأن المريض محول كحالة إسعافية من أحد المستشفيات ويعاني من التهاب حاد في الرئة ويرافقه فتاق خلقي في عضلة الحجاب الحاجز أدى إلى وجود جزء كبير من الأمعاء داخل الجهة اليسرى من القفص الصدري وضغط على القلب ونزوحه نحو الجهة اليمنى، ونتج عن ذلك صعوبة شديدة في التنفس أدى إلى وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد معاينة المريض من قسم الطوارئ وقسم الباطنية تم تحويل الحالة إلى قسم جراحة الصدر وعمل الفحوصات اللازمة وتجهيز المريض للعمليات.

حالة نادرة وتدخل جراحي

وبين أن الحالة تعتبر من الحالات الجراحية النادرة بسبب تأخر العلاج الجراحي لفترة طويلة وتم التعامل معها من قبل الفريق الجراحي وفق الإجراءات الطبية العالمية.