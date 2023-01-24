سعود الطبية: إعادة قلب وأمعاء مريض لوضعهما الطبيعي في جراحة نادرة

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد
نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية بإجراء جراحة معقدة لعمل إرجاع الأمعاء إلى البطن لمريض في العقد الثاني من العمر، وعمل إصلاح للفتق بالحجاب الحاجز وتدعيمه بوضع رقعة شبكية خاصة، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وتم وضع المريض في العناية المركزة حتى مرحلة الشفاء الجراحي الكلي خروجه من العناية بحالة جيدة.
وأوضح استشاري جراحة الصدر وقائد الفريق الطبي الدكتور محمد إسحاق بأن المريض محول كحالة إسعافية من أحد المستشفيات ويعاني من التهاب حاد في الرئة ويرافقه فتاق خلقي في عضلة الحجاب الحاجز أدى إلى وجود جزء كبير من الأمعاء داخل الجهة اليسرى من القفص الصدري وضغط على القلب ونزوحه نحو الجهة اليمنى، ونتج عن ذلك صعوبة شديدة في التنفس أدى إلى وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي، وبعد معاينة المريض من قسم الطوارئ وقسم الباطنية تم تحويل الحالة إلى قسم جراحة الصدر وعمل الفحوصات اللازمة وتجهيز المريض للعمليات.
وبين أن الحالة تعتبر من الحالات الجراحية النادرة بسبب تأخر العلاج الجراحي لفترة طويلة وتم التعامل معها من قبل الفريق الجراحي وفق الإجراءات الطبية العالمية.