سعود الطبية: البهاق مرض جلدي غير معدٍ وله 3 أنواع

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن البهاق مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون، وهو غير معدٍ.

أنواع مرض البهاق

وأضافت المدينة في إنفوجرافيك، أن أنواع البهاق تتمثل في البهاق الشامل، الذي يغطي كل أنواع الجسم، والمنتشر الذي يظهر في عدة بقع منتشرة بأجزاءٍ من الجسم، والنوع الأخير المحدود الذي يظهر في بقعة واحدة أو أكثر من الجسم .

وتابعت، مدينة الملك سعود الطبية أن العلاج يختلف باختلاف كل حالة وتقييم الطبيب المعالج لها.