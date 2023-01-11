سعود الطبية تقدم نصائح للحمل الصحي خلال فصل الشتاء

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية اتباع عدة نصائح للحمل الصحي خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أن الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والسعال والبرد في الشتاء؛ مما يضطرها لتناول الأدوية وكما نعلم أن بعض الأدوية لا يمكن استخدامها في الحمل ولهذا تتضمن رعاية الحمل خلال فترة الشتاء حماية كافية لتجنب الإصابة بالأمراض.

نصائح مهمة للمرأة الحامل

وأوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة نورة سعيد القحطاني بأن من أهم تلك الإرشادات والنصائح، ارتداء الملابس على شكل طبقات فيمكن للحامل من خلعها أو الإضافة إليها عند الحاجة مثل ارتداء قميص أو بلوزة أو قميص بأزرار ووشاح خفيف الوزن لأن الراحة والدفء من أهم الأمور في فصل الشتاء والحصول على لقاح الإنفلونزا لعدم إصابة الجهاز المناعي أثناء الحمل ولكن يجب استشارة الطبيب قبل أخذ أي جرعة من اللقاح والتأكد من ترك مسافة بين الحامل ومن حولها لأنهم يصابون بالأنفلونزا والعطاس والسعال بالتالي ينقلون لها العدوى.

تجنب انتقال العدوى

وشددت على ضرورة القيام ببعض التمارين سواء داخل البيت كما يمكن الذهاب إلى مسبح مغلق أو الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية فالنشاط البدني يساعد من تخفيف آلام وأوجاع الحمل وغسل اليدين وتعقيمها بشكل منتظم إذ يعتبر أفضل طريقة لتجنب انتقال الجراثيم والعدوى أثناء الحمل و خاصة قبل وبعد الاتصال مع الآخرين و الاهتمام بالبشرة من خلال استخدام مرطّب الجلد الجيد .

الجفاف في الشتاء

وأشار د. القحطاني إلى أهمية شرب الكثير من الماء لأنه يكثر الجفاف في فصل الشتاء وذلك بسبب عدم شعور العطش وقد يسبب الجفاف مشاكل تتراوح ما بين الشعور بالدوار إلى آلام المخاض المبكر فمن الضروري شرب الماء طوال اليوم بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وأخيرًا تناول وجبات صغيرة وبشكل متكرر لأن المرأة الحامل تعاني من الانتفاخ والحموضة والغازات فمن الأفضل تناول كميات قليلة من الطعام.