سعيد العويران لـ حمدان الشمراني: تدخلك العنيف ضد رونالدو ليس في صالح الكرة السعودية

انتقد سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، اللاعب حمدان الشمراني مدافع نادي الاتحاد بعد تدخله العنيف على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال مباراة الفريقين أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكانت جماهير النصر هاجمت الشمراني بسبب تدخله العنيف على رونالدو حيث كاد الأخير يتعرض لإصابة قوية قد تُبعده لفترات طويلة عن الملاعب.

تصرف حمدان الشمراني ضد رونالدو

وغرد العويران مع نشره مقطع فيديو لـ حمدان وهو يدخل بعنف على قدم رونالدو: “مبروك للاتحاد وهارد لك للنصر، الذي يحتاج لاعبوه إلى استشعار المسؤولية، الرسالة دخول حمدان على الدون شاهده العالم في الشرق والغرب، وليس من مصلحة كرة القدم السعودية، تشجيع هذا العنف”.

وكان الناقد الرياضي النصراوي عبدالرحمن الفريح علق على لقطة حمدان الشمراني مع اللاعب البرتغالي قائلًا: “يجب على إدارة النصر تقديم شكوى ضد اللاعب حمدان الشمراني، الذي اعتدى على رونالدو بشكل متعمد”.

يذكر أن الاتحاد كان تفوق على النصر بنتيجة 3/ 1 ليواجه الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي بعد غدٍ الأحد.

ولعب رونالدو أساسيًّا في ثاني مباراة له مع أصفر الرياض حيث خاض الـ90 دقيقة كاملة لكنه ظهر دون فاعلية بل تفوق عليه زميله البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف النصر الوحيد في شباك الاتحاد.

وقدم رونالدو أمام الاتحاد 28 تمريرة، حيث وصلت دقة التمرير إلى 78% وقام بـ 5 التحامات ناجحة و6 التحامات غير ناجحة، كما سدد اللاعب البرتغالي كرة واحدة على المرمى ولم يصنع أي فرصة أو تمريرة حاسمة في مباراة الاتحاد.