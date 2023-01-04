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سفارة المملكة في سريلانكا: اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل القدوم

2023-01-04 الساعة 12:13
سفارة المملكة في سريلانكا: اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل القدوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة في سريلانكا، اليوم الأربعاء، اعتماد تسهيلات جديدة من قبل السلطات السريلانكية تتعلق بإجراءات القدوم إلى أراضيها.

تسهيل إجراءات الوصول

وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن المديرية العامة للجوازات السريلانكية أطلقت خدمة تعبئة استمارة بطاقة الوصول للأجانب عن طريق الإنترنت قبل السفر بثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي.

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وأوضحت السفارة، أن هذا القرار يستهدف تسهيل إجراءات الوصول، منوهة بأن السلطات السريلانكية خصصت رابطين إلكترونيين متعلقين بهذه الخدمة.

 

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