سفارة المملكة في سريلانكا: اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل القدوم

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أعلنت سفارة المملكة في سريلانكا، اليوم الأربعاء، اعتماد تسهيلات جديدة من قبل السلطات السريلانكية تتعلق بإجراءات القدوم إلى أراضيها.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن المديرية العامة للجوازات السريلانكية أطلقت خدمة تعبئة استمارة بطاقة الوصول للأجانب عن طريق الإنترنت قبل السفر بثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي.
وأوضحت السفارة، أن هذا القرار يستهدف تسهيل إجراءات الوصول، منوهة بأن السلطات السريلانكية خصصت رابطين إلكترونيين متعلقين بهذه الخدمة.
تنويه
اعلنت المديرية العامة للجوازات السيرلانكيه خدمة تعبئة استمارة بطاقة الوصول للأجانب عن طريق الإنترنت قبل السفر بثلاثة ايام اعتبارا من ١ يناير 2023م لتسهيل اجراءات الوصول عن طريق الروابط التالية :https://t.co/YGdd25w0fN
أو الرابط:
https://e https://t.co/ZGyYXPSRy5
— السفارة في سريلانكا (@KSAembassylk) January 4, 2023