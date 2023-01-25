سفارة المملكة لدى القاهرة تغلق أبوابها غدًا

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نوهت سفارة المملكة لدى القاهرة، بأنها ستكون مغلقة غدًا الخميس، بالتزامن مع العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة المصرية.
وأوضحت في بيان عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن العمل سيستأنف يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري، موضحة أنه في حالات الطوارئ يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم التالي 01145331197.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلًا من اليوم الأربعاء.