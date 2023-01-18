سقوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة السوداء الإيرانية ارتفاعًا قياسيًا وصل فيها إلى نحو 42 ألف تومان، مع تصاعد احتمال إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

أسعار الذهب

وارتفع سعر المسكوكات الذهبية بما يقرب من مليون تومان في أقل من يوم، ووصلت إلى 22 مليونًا و350 ألف تومان.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الذهب في مشهد فإن سوق المعادن النفيسة حاليًا يواجه ركودًا حادًا. وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الصعبة بتهمة الإخلال بالسوق.

اعتقالات التجار

وأعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعًا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة السمسرة والإخلال في السوق.

يأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظًا جديدًا للبنك المركزي، في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.

العقوبات

وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز شرطة الأخلاق بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعًا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.