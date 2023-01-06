سقوط رافعة على مركز تسوق بالنرويج بسبب الرياح

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أصيب شخصان على الأقل وتم فقدان شخص آخر، في سقوط رافعة بناء اليوم الجمعة على مركز تسوق في وسط النرويج جراء رياح قوية.
وأردفت المتحدثة باسم الشرطة في النرويج، إيبي كيمو، أن الرياح تسببت على الأرجح في سقوط الرافعة غير المأهولة، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا على الأقل، على المركز التجاري في ميلهوس، جنوبي تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في الدولة الاسكندنافية.
وتسبب انهيار الرافعة في إلحاق أضرار بالطابقين الأول والثاني من المركز التجاري، فيما يفتش رجال الإطفاء المبنى بحثًا عن أشخاص آخرين، مضيفة أنهم يستخدمون كلابًا وطائرة مسيرة في بحثهم.