Icon

أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر Icon ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب Icon هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا Icon مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة! Icon التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد Icon سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق Icon طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة Icon ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس Icon أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم Icon شرطة إسكتلندا توفر طعام رُضع وحفاضات ومصاصة لسجين قاتل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون وقوع أضرار أو إصابات

سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق

2023-01-30 الساعة 1:17
سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقطت طائرة مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك دون وقوع أضرار، وفقًا لوسائل إعلام محلية عراقية.

طائرات مجهولة

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات مجهولة، شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور؛ مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.

قد يهمّك أيضاً
Img

تصرف رونالدو يحبط Manchester united

Img

وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وفي 27 يناير، أشار المرصد السوري إلى أن سيارات تابعة لحزب الله دخلت إلى الأراضي السورية عبر الحدود السورية العراقية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...
السعودية اليوم

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...

السعودية اليوم
تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...
السعودية اليوم

تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...

السعودية اليوم
رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...
العالم

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...

العالم
آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم
تكنولوجيا

آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم

تكنولوجيا
مباراة واحدة السبت في دوري روشن
الرياضة

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

الرياضة
اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...
صحة وطب‎

اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...

صحة وطب‎
مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا
الرياضة

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا

الرياضة
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار