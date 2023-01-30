سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق

سقطت طائرة مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك دون وقوع أضرار، وفقًا لوسائل إعلام محلية عراقية.

طائرات مجهولة

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات مجهولة، شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور؛ مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وفي 27 يناير، أشار المرصد السوري إلى أن سيارات تابعة لحزب الله دخلت إلى الأراضي السورية عبر الحدود السورية العراقية قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.