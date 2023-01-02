سقوط مواطن بحوزته 17 كجم حشيش في قبضة الشرطة

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
تمكن مركز الضبط الأمني بالجوة من القبض على شخص بحوزته (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتفصيلاً، قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن بحوزته 17 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.
وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى لجهة الاختصاص.