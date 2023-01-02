سقوط مواطن بحوزته 17 كجم حشيش في قبضة الشرطة

تمكن مركز الضبط الأمني بالجوة من القبض على شخص بحوزته (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وتفصيلاً، قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على مواطن بحوزته 17 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى لجهة الاختصاص.