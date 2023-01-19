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تعمل بمنشأة صحية خاصة

إحالة وافدة انتحلت صفة ممارس صحي للنيابة في عسير

2023-01-19 الساعة 12:50
إحالة وافدة انتحلت صفة ممارس صحي للنيابة في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، ضبط وافدة مخالفة تعمل في منشأة صحية خاصة.

وأشار حساب الشؤون الصحية على موقع تويتر، إلى أن الوافدة المخالفة انتحلت صفة ممارس صحي وتقوم بإجراءات طبية تجميلية.

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عقوبات

وجرى إيقافها وإحالتها إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

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