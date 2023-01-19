إحالة وافدة انتحلت صفة ممارس صحي للنيابة في عسير

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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، ضبط وافدة مخالفة تعمل في منشأة صحية خاصة.
وأشار حساب الشؤون الصحية على موقع تويتر، إلى أن الوافدة المخالفة انتحلت صفة ممارس صحي وتقوم بإجراءات طبية تجميلية.
وجرى إيقافها وإحالتها إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.