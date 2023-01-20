سكني: التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوجين

أكد برنامج سكني، أن التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة.

جاء ذلك خلال حساب العناية بالمستفيدين– سكني، ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل: عندي منحة أرض وقرض وأريد أن أتنازل فيها لزوجتي هل يسمح بذلك؟ وما هي الشروط؟ ليجيب البرنامج عبر موقع تويتر، قائلًا: إن التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة.

حالات نقل الملكية

في وقت سابق، حدد برنامج سكني الحالات التي يتم فيها نقل ملكية الأرض من خلال أمرين يجب توفرهما وهما:

ـ إتمام الهيكل الإنشائي في هذه الحالة يمكن نقل ملكية الأرض للآخرين.

ـ بناء مسكن متكامل وتقديم شهادة الأشغال لصندوق التنمية العقارية التي تثبت الانتهاء من المسكن.

شروط الحصول على الدعم السكني

ـ يتمكن من التقديم على الدعم السكني كل من الزوج أو الزوج أو الأب أو الأمة أو الإخوة مجتمعين.

ـ كذلك يمكن أن يتقدم على الدعم الابن أو الابنة، ولكن يجب أن يكون هناك شروط يجب توفرها في التقديم ومنها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم.

ـ في حال كان المتقدم زوجه أو أرملة يلزم تقديم إقرار بأنها تعول أولادها.

ـ بالإضافة إلى كون الأسرة مقيمه داخل المملكة وقت تقديم الطلب.

ـ كذلك لا يكون أحد المتقدمين من أفراد الأسرة لديه سكن ملك.

ـ لا يكون قد سبق التقدم للفرد الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة والاستفادة من برنامج سكني حكومي آخر.

ـ ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن المناسب.

ـ يتم احتساب تلك القدرة من خلال توافر أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.