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يمتلكها بعد تقديم شهادة إتمام البناء

سكني: يحق للمستفيد التصرف بالمنتج بعد امتلاك الصك

2023-01-18 الساعة 9:06
سكني: يحق للمستفيد التصرف بالمنتج بعد امتلاك الصك
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، أن المستفيد يملك حرية التصرف بالمنتج السكني بعد امتلاكه للصك، جاء ذلك ردًا على استفسارات بعض المواطنين بشأن الحالات التي تمكن المستفيد من التصرف في المنتج السكني.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين على موقع “تويتر” أنه يحق للمستفيد أيضًا امتلاك الصك بعد تقديم شهادة إتمام البناء.

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حالات نقل الملكية

وفي وقت سابق، حدد برنامج سكني الحالات التي يتم فيها نقل ملكية الأرض من خلال أمرين يجب توافرهما وهي:

ـ إتمام الهيكل الإنشائي في هذه الحالة يمكن نقل ملكية الأرض للآخرين.

ـ بناء مسكن متكامل وتقديم شهادة الأشغال لصندوق التنمية العقارية التي تثبت الانتهاء من المسكن.

شروط الحصول على الدعم السكني

ـ يتمكن من التقديم على الدعم السكني كل من الزوج أو الزوج أو الأب أو الأمة أو الإخوة مجتمعين.

ـ كذلك يمكن أن يتقدم على الدعم الابن أو الابنة ولكن يجب أن يكون هناك شروط يجب توفرها في التقديم ومنها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم.

ـ في حال كان المتقدم زوجه أو أرملة يلزم تقديم إقرار بأنها تعول أولادها.

ـ بالإضافة إلى كون الأسرة مقيمه داخل المملكة وقت تقديم الطلب.

ـ كذلك لا يكون أحد المتقدمين من أفراد الأسرة لديه سكن ملك.

ـ لا يكون قد سبق التقدم للفرد الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة والاستفادة من برنامج سكني حكومي آخر.

ـ أن لا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن المناسب.

ـ يتم احتساب تلك القدرة من خلال توافر أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.

 

 

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