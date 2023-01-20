سلسلة الإضرابات المتواصلة تهدد بريطانيا

تنتظر بريطانيا أيامًا عصيبة وذلك مع استمرار إضراب طواقم التمريض، وتخطيط طواقم الإسعاف لسلسلة إضرابات هي الأخرى في فبراير، علمًا بأنه قطاع حساس في الدولة.

ارتفاع الأسعار سبب الإضرابات الأول

ويوضح عدد من المشاركين في إضرابات التمريض، والمؤيدين لها، الأسباب التي دفعتهم لذلك، وكانت أولى الأسباب هي ارتفاع الأسعار ثم أزمة الطاقة بعد وباء كورونا وحرب أوكرانيا.

ونتيجة عدم استجابة حكومة بريطانيا لمطالب النقابات برفع الأجور، وقعت سلسلة كبيرة من الإضرابات على النحو التالي:

إضرابات قطاع النقل.

انتقلت الإضرابات لأحد أشد القطاعات حساسية في بريطانيا، الإسعاف وطواقم التمريض.

ردت الحكومة بالإعلان، بشكل مفاجئ، عن نزول مجموعات من الجيش المدربة طبيًا للمستشفيات لسد عجز الإضرابات.

واصل قطاع التمريض الدعوة للإضراب.

انتقلت الإضرابات إلى مطار هيثرو بلندن.

انضم موظفو الجوازات بالمطارات لسلسلة الإضرابات.

امتدت عدوى الإضرابات بعد ذلك إلى البريد والتعليم وبعض أفراد حرس الحدود، ومن المتوقع أن يمتد التأثير أكثر في الفترة المقبلة.

استمرار إرسال المساعدات لأوكرانيا

وقالت إحدى المضربات، جاي لي سوفليكت: تتحجج الحكومة بأنه لا يوجد أموال لرفع الرواتب، وهو أمر غير مقبول، خاصة وأن الحكومة استطاعت جمع أموال لتسليح أوكرانيا.

وأضافت: العديد من الممرضات يعملن لساعات طويلة، ورغم ذلك يجدن صعوبات في دفع إيجار منازلهن، والرواتب لم تعد تتناسب مع التضخم ومع مشاق العمل بعد زيادة ساعاته نتيجة قلة أعداد العاملين، كما أدى وباء كورونا إلى أن العمل بات أصعب وأخطر، ورغم تصفيق الناس لنا، ولكن الآن تهتف الممرضات: التصفيق لن يدفع الفواتير.