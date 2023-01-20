سلسلة الإضرابات المتواصلة تهدد بريطانيا رونالدو يحفز النصراويين بجائزة رجل المباراة 89 ألف رخصة عقارية خلال 48 ساعة بعد سريان نظام الوساطة الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق البرية مسؤول بـ الاتحاد السعودي: لا نعلم شيئًا عن مفاوضات الهلال مع ميسي لحظات مرعبة.. مسلح يقتحم متجر وول مارت بـ أمريكا ويفتح النار على المتسوقين تركي آل الشيخ صانع قمة فوق الخيال 5 منتجات يشملها الدعم السكني الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار رعدية لقطات من تتويج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض
تنتظر بريطانيا أيامًا عصيبة وذلك مع استمرار إضراب طواقم التمريض، وتخطيط طواقم الإسعاف لسلسلة إضرابات هي الأخرى في فبراير، علمًا بأنه قطاع حساس في الدولة.
ويوضح عدد من المشاركين في إضرابات التمريض، والمؤيدين لها، الأسباب التي دفعتهم لذلك، وكانت أولى الأسباب هي ارتفاع الأسعار ثم أزمة الطاقة بعد وباء كورونا وحرب أوكرانيا.
ونتيجة عدم استجابة حكومة بريطانيا لمطالب النقابات برفع الأجور، وقعت سلسلة كبيرة من الإضرابات على النحو التالي:
وقالت إحدى المضربات، جاي لي سوفليكت: تتحجج الحكومة بأنه لا يوجد أموال لرفع الرواتب، وهو أمر غير مقبول، خاصة وأن الحكومة استطاعت جمع أموال لتسليح أوكرانيا.
وأضافت: العديد من الممرضات يعملن لساعات طويلة، ورغم ذلك يجدن صعوبات في دفع إيجار منازلهن، والرواتب لم تعد تتناسب مع التضخم ومع مشاق العمل بعد زيادة ساعاته نتيجة قلة أعداد العاملين، كما أدى وباء كورونا إلى أن العمل بات أصعب وأخطر، ورغم تصفيق الناس لنا، ولكن الآن تهتف الممرضات: التصفيق لن يدفع الفواتير.