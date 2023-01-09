سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين    

أصدرت السلطات في البرازيل بيانًا وصفت فيه أعمال الشغب التي وقعت أمس الأحد والمستمرة حتى اليوم في العاصمة بأنها أعمال إرهابية.

وجاء في البيان الذي وقعه الرئيس لولا دي سيلفا، ورئيسا الكونغرس والمحكمة العليا، عقب الاجتماع، أن سلطات الجمهورية ترفض أعمال التخريب الإرهابية من قبل المجرمين والمتآمرين للانقلاب التي وقعت بعد ظهر أمس في برازيليا.

وقال البيان إن البرازيل بحاجة إلى الحياة الطبيعية والاحترام والعمل ودعا المجتمع إلى التزام الهدوء.

وفي هذا الإطار، أزالت الشرطة خيام المحتجين التي كانت تحاوط القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي، في محاولة لفض المظاهرات.

اقتحام القصر الرئاسي في البرازيل

وبحسب موقع BBC، فقد تعرض قصر بلانالتو لأضرار جسيمة بعد اقتحامه من قِبل المحتجين، ولكن فإن غرفة مجلس الوزراء حيث يعمل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هي واحدة من الأماكن الوحيدة التي لم تتضرر داخل القصر الرئاسي في برازيليا.

وصرح رئيس وزراء الاتصالات، باولو بيمنتا، للصحفيين بأن غرفة الرئيس لولا تتمتع بحماية إضافية ولم يتمكنوا من الدخول.

وحاليًا، يتم إجراء عمليات تفتيش في جميع أنحاء القصر بحثًا عن متفجرات ومواد مؤذية أخرى، كما يتم جمع عينات من الحمض النووي لتحديد مثيري الشغب.

تُظهر اللقطات التي تم التحقق منها الأضرار التي لحقت بمقر السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا، حيث تحطمت قطع الأثاث وألقيت الوثائق على الأرض.

تدمير أعمال فنية وتراثية

ويأتي ذلك مع العلم أنه تم إدراج معظم القصور الحكومية في برازيليا ضمن مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو، وفي الوقت نفسه، تم تدمير أعمال فنية مهمة بما في ذلك لوحة مهمة للفنان البرازيلي الحداثي دي كافالكانتي.