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حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال

سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا لصندوق التنمية الصناعية

2023-01-02 الساعة 12:53
سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا لصندوق التنمية الصناعية
المواطن - واس

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أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي.

شكر وتقدير

وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وأصحاب المعالي والمسؤولين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناعي على ثقتهم، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات مجلس إدارة الصندوق والمستهدفات الوطنية.

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مناصب أخرى

وكان سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، قد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي، ونائب الرئيس التنفيذي للائتمان، إضافةً إلى عضوية لجنة الائتمان الإدارية ولجنة المخاطر الإدارية واللجنة التنفيذية، كما أن سموه عضوٌ في عدد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وكان قد بدأ مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس التقنية.

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