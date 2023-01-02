سلطان بن خالد بن فيصل رئيسًا تنفيذيًا لصندوق التنمية الصناعية

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، رئيسًا تنفيذيًا للصندوق الصناعي.
وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وأصحاب المعالي والمسؤولين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الصناعي على ثقتهم، سائلًا المولى -عز وجل- التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات مجلس إدارة الصندوق والمستهدفات الوطنية.
وكان سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، قد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي، ونائب الرئيس التنفيذي للائتمان، إضافةً إلى عضوية لجنة الائتمان الإدارية ولجنة المخاطر الإدارية واللجنة التنفيذية، كما أن سموه عضوٌ في عدد من مجالس الإدارات واللجان منها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وكان قد بدأ مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس التقنية.