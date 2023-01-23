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قبل مواجهة الفيحاء المقبلة

سلمان الفرج يعود لتدريبات الهلال الجماعية

2023-01-23 الساعة 9:40
سلمان الفرج يعود لتدريبات الهلال الجماعية
المواطن - فريق التحرير

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عاد النجم سلمان الفرج للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة.

عودة سلمان الفرج

وأعلن نادي الهلال عن مشاركة سلمان الفرج في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

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وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في قدمه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

استعدادات الهلال لمواجهة الفيحاء

وفي السياق ذاته، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية ضد أبها، وخاض بقية اللاعبين تدريبات لياقية متنوعة ومناورة فنية، على أن يواصل استعداداته لمواجهة الفيحاء غدًا.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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