سلمان الفرج يغيب عن الهلال بكأس العالم للأندية

تأكد غياب النجم سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب رسميًا.

غياب سلمان الفرج

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعذر مغادرة سلمان الفرج مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته لخوض المباريات.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في قدمه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم 2022، وأنهى برنامجه التأهيلي مؤخرًا، وبدأ في المشاركة بالتدريبات.

الهلال يستعد لكأس العالم للأندية

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، وفرض الأرجنتيني رامون دياز مناورة فنية أمام فريق هلال 19.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.