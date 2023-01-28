سماء غائمة جزئياً على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج وتصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.