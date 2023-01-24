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سماء غائمة وسحب ممطرة وضباب على معظم المناطق

2023-01-24 الساعة 8:52
سماء غائمة وسحب ممطرة وضباب على معظم المناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين بأتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج بأتجاه مضيق باب المندب.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية.

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