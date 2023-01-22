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ممارسات غوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجندات الإرهاب

سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف

2023-01-22 الساعة 2:26
سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف
المواطن - فريق التحرير

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ندد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالعمل العبثي والاستفزازي المشين الذي قام به أحد المتطرفين، بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، مؤكدًا أنه عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.

إدانة المملكة

جاء ذلك في بيانٍ صحفي أشاد فيه سماحة المفتي بالبيان الاستنكاري الذي أصدرته وزارة الخارجية المتضمن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

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وبين أن هذه الممارسات الغوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجندات التطرف والإرهاب ومصدري الكراهية في العالم، داعيًا المجتمع الدولي والعقلاء بالعالم إلى اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار.

إيمان المسلمين

ولفت إلى أن هذه الممارسات الهمجية والاستفزازية لن تزيد المسلمين في العالم إلا إيمانًا مع إيمانهم بمكانة القرآن الكريم في نفوسهم وأنه مصدر التشريع الأول والمنهج القويم الذي يهدي إلى الطيب من القول ونشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين البشر.

ودعا في ختام تصريح عموم المسلمين إلى التمسك بهذا الكتاب العظيم وأن يلتفوا حول قياداتهم وأن لا تزيدهم هذه الممارسات الغوغائية إلا تمسكًا بثوابتهم والتفافًا حول قياداتهم السياسة في التعامل مع هذه الظواهر بالحكمة، وأن يكونوا يدًا واحدة في التصدي للكراهية والإرهاب والعنف الذي يقف خلفه مثيري الكراهية سواء كانوا دولًا أو جماعات، سائلًا الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يخذل الباطل وأهله وأن يديم الأمن والمحبة والسلام على العالم.

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