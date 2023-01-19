Icon

بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار Icon كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا Icon الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات Icon وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج Icon ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي Icon بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد الحرص على دعم ذوي الاحتياجات

سماحة المفتي يشيد بجهود جمعية أسر التوحد

2023-01-19 الساعة 4:44
سماحة المفتي يشيد بجهود جمعية أسر التوحد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بما تقوم به جمعية أسر التوحد من دعم وتقديم للخدمات لفئة التوحد وأسرهم، مؤكدًا حرص الحكومة الرشيدة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها فئة التوحد.

جهود مكثفة

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالرياض، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق، حيث نوه سماحته بما تقوم الجمعية من جهود تجاه هذه الفئة الغالية، كذلك المشاريع النوعية التي تخدم المستفيدين وذويهم.

قد يهمّك أيضاً
Img

نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

Img

آخر ما طلبه الكابتن قبل تحطم طائرة نيبال 

بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد لسماحته برامج وأنشطة الجمعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم