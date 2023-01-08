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سماحة المفتي يطلع على جهود ومشاريع الهيئة الملكية للعلا

2023-01-08 الساعة 7:05
سماحة المفتي يطلع على جهود ومشاريع الهيئة الملكية للعلا
المواطن - فريق التحرير

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اجتمع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بوفد الهيئة الملكية لمحافظة العلا يتقدمهم المستشار القانوني بالهيئة الأستاذ سلطان البوق والوفد المرافق.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض.

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مشاريع الهيئة

واستهل الاجتماع بعرض من المستشار القانوني بالهيئة الملكية للعلا سلطان البوق عن أعمال الهيئة وما تقوم به من مشاريع وبرامج، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بمحافظة العلا.

وأثنى المفتي بالدور الذي تضطلع به الهيئة الملكية للعلا في تطويرها وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، كما أثنى على النهضة التي تشهدها مدن المملكة في ضوء التطورات التي احدثتها رؤية 2030 التي يقود زمامها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

دعم سماحة المفتي

وفي ختام الاجتماع شكر المستشار القانوني وكافة أعضاء وفد الهيئة الملكية للعلا سماحة المفتي على دعمه وتوجيهاته وحرصه على كل ما يسهم في التطوير والبناء، سائلاً الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

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