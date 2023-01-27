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ردًّا على اقتحام جنين وقتل 9 فلسطينيين

سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

2023-01-27 الساعة 11:15
سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة، منذ قليل، عن دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.

من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال فعل صفارات الإنذار في مستوطنة أشكلون وعدة بلدات أخرى.

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رد فلسطيني

في وقت سابق الخميس، قررت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه فورًا إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مع استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، وذلك ردًّا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظة جنين بعملية عسكرية وقتلها 9 فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا: إن القيادة الفلسطينية قررت اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي “لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن”.

بيان

جاء ذلك، في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي وصفها البيان بـالمجزرة، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها 9 فلسطينيين فضلًا عن تسببها بإصابة العشرات.

وقررت القيادة الفلسطينية، وفقًا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء الخميس، في تلفزيون فلسطين، التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

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