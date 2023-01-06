سميحان النابت يفتتح التسجيل لـ الأخضر أمام اليمن

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افتتح اللاعب سميحان النابت، التسجيل لـ المنتخب السعودي في شباك المنتخب اليمني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج “خليجي 25” المقامة حاليًّا في العراق.
هدددددف!⚽
منتخبنا الوطني يفتتح أول أهدافه في كأس الخليج عن طريق سميحان النابتقد يهمّك أيضاً
السعودية 1 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/mNG2AR3F4t
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
وسجل النابت الهدف من تصويبة قوية على يمين حارس اليمن بالدقيقة الـ17 بعد استلامه للكرة بدون أي ضغط من دفاعات المنتخب اليمني.