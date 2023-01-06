سميحان النابت يفتتح التسجيل لـ الأخضر أمام اليمن

افتتح اللاعب سميحان النابت، التسجيل لـ المنتخب السعودي في شباك المنتخب اليمني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج “خليجي 25” المقامة حاليًّا في العراق.

وسجل النابت الهدف من تصويبة قوية على يمين حارس اليمن بالدقيقة الـ17 بعد استلامه للكرة بدون أي ضغط من دفاعات المنتخب اليمني.