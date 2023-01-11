سمير عثمان: هدف الهلال في شباك الرائد غير صحيح

كشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان أن هدف الهلال الذي أحرزه حمد اليامي في شباك نادي الرائد في دوري روشن السعودي، كان غير صحيح؛ بسبب وجود اللاعب في حالة تسلل.

وقال سمير عثمان في برنامج “أكشن مع وليد”: “اليامي كان في موقف تسلل لحظة لعب لوسيانو فييتو للكرة وكان مرمى الرائد خاليًّا من اللاعبين، وبالتالي تداخل حمد اليامي في الكرة كان غير صحيح والهدف غير صحيح لأن اليامي كان بموقف تسلل”.

وأضاف سمير عثمان: “لو كان محمد سالم لاعب الرائد شتت الكرة دون قصد وجاءت إلى اليامي لكان هدفًا صحيحًا، لكن لاعب الرائد شتت الكرة متعمدًا وجاءت إلى اليامي، وبالتالي لاعب الهلال متسلل وهدفه غير صحيح”.

وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأزرق 26 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 16 نقطة في المركز العاشر.