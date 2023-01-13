سناب شات يدرس إضافة ميزة طال انتظارها 

تسمح معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستقرام للمستخدمين برؤية هوية الأصدقاء المشتركين للأشخاص الذين يرسلون طلبات الصداقة، لكن سناب شات لا يتوفر فيه ذلك الأمر.

وحاليًا يعمل سناب شات بطريقة مختلفة، إذ يخبرك بعدد الأصدقاء المشتركين لكن لا يوفر لك طريقة لرؤية اسمائهم وهو ما يجعل الأمر غير ذي جدوى.

وبحسب موقع The Verge، فقد يغير سناب شات من طريقة عرض الأصدقاء المشتركين بحيث تظهر أسماؤهم.

أهمية معرفة الأصدقاء المشتركين

ويلعب الأصدقاء المشتركون على منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في ربط الأشخاص بالآخرين الذين لديهم اهتمامات ودوائر اجتماعية مماثلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد رؤية الأصدقاء المشتركين أيضًا في بناء الثقة والمصداقية من خلال الاتصالات الجديدة، حيث توفر إحساسًا بالألفة والطمأنينة.

ومع ذلك، فحتى الآن لا يكشف Snapchat عن قائمة الأصدقاء المشتركين مع المستخدمين؛ للحفاظ على الخصوصية، بل إنه يخفي حتى قائمة الأشخاص الذين يتابعهم أصدقاؤك، وذلك على عكس إنستقرام على سبيل المثال الذي يتيح لك التحقق من قائمة أصدقائك ومتابعيهم.

موعد طرح ميزة سناب شات

لم يتم تحديد أي موعد تتوفر فيه الميزة الجديدة على سناب شات، حيث قال الموقع التقني إنها لا زالت قيد الدراسة والبحث حاليًا؛ إذ يبحث المطورون عما إذا كان ذلك سيؤثر على خصوصية المستخدمين أم لا.