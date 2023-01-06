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في سبيل التركيز على أعمال التطبيق الأساسية

سناب شات يدرس إيقاف Snap Camera لمكالمات الفيديو

2023-01-06 الساعة 2:22
سناب شات يدرس إيقاف Snap Camera لمكالمات الفيديو
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تقدم شركة سناب شات تطبيقًا للكمبيوتر الشخصي وأجهزة Mac وهو Snap Camera، يسمح لك بوضع مرشحات أو فلاتر خلال إجراء مكالمات فيديو مثل على تطبيق Zoom، وعلى ما يبدو فإن المسؤولين يدرسون وقف هذه الخاصية.

موعد وقف Snap Camera

وبحسب موقع Caschys Blog التقني، فإن صفحة دعم التطبيق أعلنت أن Snap Camera لن يكون متاحًا للتنزيل اعتبارًا من 25 يناير.

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وقال الموقع التقني: يعمل سناب شات على تقليل أنشطته بشكل كبير في سبيل التركيز على أعماله الأساسية، ومن بعض الأشياء الضروري الاستغناء عنها في هذه المرحلة هي Snap Camera.

Snap Camera من سناب شات

وتم تقديم Snap Camera في عام 2018، حيث قامت الشركة بترويجها كوسيلة لإضفاء الإثارة على مكالمات الفيديو، لكنه انتشر جدًا خلال فترة وباء كورونا وذلك عندما وجد الكثير من الناس أنفسهم فجأة في مكالمات الفيديو طوال اليوم وتعبوا من التحديق في الكاميرا.

وحينها انتشر تطبيق سناب كاميرا لأنه أضفى متعة وفكاهة على مكالمات الفيديو.

مع ذلك، فإنه في عام 2022، قامت شركة سناب شات بتسريح 20% من موظفيها وألغت العديد من المشاريع التي كانت تعمل عليها مثل طائرة Pixy دون طيار.

وبحسب موقع The Verge فإن سبب توقف Snap Camera هو أنه لم يعد ضروريًا كما كان من قبل، لاسيما وأن تطبيقات الدردشة المرئية باتت تعمل أيضًا على إنشاء الفلاتر الخاصة بها.

سناب شات يدرس إيقاف Snap Camera لمكالمات الفيديو

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