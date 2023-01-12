سنوبي رمز النجاح في وكالة ناسا

تظل الدمية سنوبي رمز النجاح لوكالة ناسا على مدار عقود من الزمان، فبعد نجاحه في مهمات سابقة لوكالة الفضاء الأمريكية، عاد من مهمة جديدة كانت نحو القمر ليصبح رمزًا وأيقونة للأطفال.

مهمة للقمر

وقالت وكالة ناسا، عبر منشور لها في تويتر حصد مشاهدات مليونية، إن سنوبي عاد من مهمته إلى القمر التي انطلقت في 5 يناير، حيث لم يسبقه بشري من قبل.

وترسل وكالة ناسا الفضائية “سنوبيsnoopy” إلى القمر في بدلة فضائية مخصصة، من أجل اختبار انعدام الجاذبية كجزء من مهمة أرتميس التي تهدف إلى إرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972، وحسب منشور وكالة ناسا فإن الكلب الكارتوني الشهير سيسافر على متن المركبة الفضائية أوريون بعد تجهيزه ببدلة طيران برتقالية مع قفازات وأحذية وملابس خاصة من صنع ناسا.

رحلة أرتميس 2

ولم يكن سنوبي بمفرده، لأن الرحلة تشتمل على نموذج لعارضة مانيكان وراكبين آخرين، وتشكل مهمة أرتميس 1 واحدة من 3 مهمات تقوم بها وكالة ناسا تستهدف في النهاية عودة البشر إلى سطح القمر.

وتشتمل رحلة أرتميس 2 على إرسال بشر في مدار حول القمر لإجراء الاختبارات النهائية اللازمة لإرسال أول امرأة وأول شخص من بشرة ملونة للهبوط على سطح القمر ضمن رحلة أرتميس 3.

رمز الإلهام

وتخطط ناسا أيضاً لإصدار مقاطع فيديو تعليمية متعلقة بسنوبي للأطفال لتعليم تلاميذ المدارس حول الجاذبية والعمل الجماعي واستكشاف الفضاء.

ولن تكون مهمة أرتميس هي المرة الأولى التي يزور فيها سنوبي الفضاء، بعد أن غادر كلب الرسوم المتحركة الأرض في عام 1990 على متن مكوك الفضاء كولومبيا، واعتمد سنوبي تعويذة رسمية لناسا منذ بعثات أبولو خلال الستينيات، عندما أطلق اسمه على مركبة الهبوط القمرية أبولو 11.

وقد ساهمت الشخصية الكرتونية في الترويج لبعثات رحلات الفضاء البشرية التابعة لناسا مما ساعد على إلهام الأجيال لتحقيق أحلام كبيرة، وهو رمز لثقافة السلامة في وكالة ناسا ونجاح المهمات.