سهم بحر العرب عند أعلى مستوى في شهر

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حلق سهم بحر العرب اليوم عاليًا ليسجل أعلى مستوى في شهر لكنه لا يزال بعيدًا عن السعر الأعلى الذي وصله السهم على مدار عام كامل.
وأغلق سهم شركة بحر العرب في تداول أمس عند سعر 71.90 ريال لكنه وصل في خلال جلسة اليوم إلى 75.40 ريال إلا أنه تراجع في وقت لاحق ليستقر في حدود 37.50 ريال.
وكان السهم حقق أعلى مستوى له في عام في يوم 9 أغسطس 2022 حين وصل إلى 100.60 ريال لكن منذ ذلك الحين بدأ في التراجع مرة أخرى بشكل تدريجي.
يذكر أن بحر العرب لأنظمة المعلومات هي شركة مساهمة سعودية متخصصة في انتاج برامج الحاسب الالي المخصصة للأغراض التجارية والحكومية، وتقديم حلول وأنظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع الحكومية في قطاع تقنية المعلومات.
بدأ نشاط الشركة عام 1980 وتم إدراجها في السوق المالية الرئيسية في تاريخ 2017-02-26 تحت رمز SA1520CJGGH7