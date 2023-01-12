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بتداولات بلغت 5.16 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية تستفيد من مكاسب النفط بإغلاق مرتفع

2023-01-12 الساعة 6:25
سوق الأسهم السعودية تستفيد من مكاسب النفط بإغلاق مرتفع
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.19%، مستفيدًا من مكاسب النفط.

أسعار النفط

وحسب قناة “العربية”، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.

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كمية الأمطار المسجلة بالدمام بلغت 25 ملم

وارتفع خام برنت 1.14 دولار، أو 1.38%، إلى 83.9 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار أيضا، أو 1.32% إلى 78.43 دولارًا للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين 3% في جلسة الأربعاء، ليستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ 30 ديسمبر.

تداولات تاسي

وأضاف مؤشر تاسي 126.73 نقطة عند مستوى 10744.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.16 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 186.4 مليون سهم، إذ سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 223 شركة.

وكانت أسهم شركات: ساكو، والجوف، والخليج للتدريب، والصناعات الكهربائية، وتنمية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 4.51% و3.33%، أما أسهم شركات: عطاء، والحمادي، وسلامة، والسيف غاليري، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.95% و 1.83%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والأهلي، وشمس، ودار الأركان، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وشمس، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

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