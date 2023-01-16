سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته بارتفاع طفيف

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اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي”، جلسته اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عند مستوى 10.728 نقطة.
فيديو | بتداولات بلغت 4 مليارات.. تاسي ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف عند مستوى 10,728 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/8HskY0Gqarقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 16, 2023
وذكر برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” أنهى اليوم الاثنين تعاملاته باللون الأخضر ولكن بنقطة ونصف النقطة عند مستوى 10,728 نقطة.
وأوضح أن المميز اليوم هو حجم سيولة التداولات والتي بلغت 4 مليارات ريال، مرتفعة عن تداولات أمس الأحد، حيث أغلق مؤشر تاسي عند مستوى 10726.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.483 مليارات ريال.
بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق تجاوزت الـ 146 مليون سهم، حيث تم التداول عليها في مؤشر تاسي بشكل عام.
وكان صندوق دراية ريت قد شهد خلال جلسة اليوم، أدنى سعر له منذ أكثر من سنة، حيث سجل انخفاضًا بنحو 25% على مدار 52 أسبوعًا.