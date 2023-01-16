Icon

صرخات الرعب على متن طائرة أمريكية كادت تتسبب في كارثة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفلك Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي Icon مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن الاستقبال Icon نونو سانتو مرشح لتدريب وست هام Icon منتخب العراق لنهائي خليجي 25 Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال في ضحايا الطائرة المنكوبة Icon بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة Icon الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عند مستوى 10.728 نقطة

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته بارتفاع طفيف

2023-01-16 الساعة 6:03
سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته بارتفاع طفيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي”، جلسته اليوم الاثنين، بارتفاع طفيف عند مستوى 10.728 نقطة.

وذكر برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” أنهى اليوم الاثنين تعاملاته باللون الأخضر ولكن بنقطة ونصف النقطة عند مستوى 10,728 نقطة.

وأوضح أن المميز اليوم هو حجم سيولة التداولات والتي بلغت 4 مليارات ريال، مرتفعة عن تداولات أمس الأحد، حيث أغلق مؤشر تاسي عند مستوى 10726.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.483 مليارات ريال.

بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق تجاوزت الـ 146 مليون سهم، حيث تم التداول عليها في مؤشر تاسي بشكل عام.

وكان صندوق دراية ريت قد شهد خلال جلسة اليوم، أدنى سعر له منذ أكثر من سنة، حيث سجل انخفاضًا بنحو 25% على مدار 52 أسبوعًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة