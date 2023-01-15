سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو
اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” أولى جلسات الأسبوع الجاري باللون الأحمر منخفضًا 0.10%.
فيديو | بتداولات بلغت 3 مليارات.. تاسي ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/QqdqXx6Xamقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 15, 2023
وحسب ما ذكره برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” اليوم الأحد تعاملاته خاسرًا، حيث انخفض 17.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10726.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.483 مليارات ريال.
وأوضحت “الإخبارية”، أن كمية وقيمة التداول اليوم الأحد كانت أقل عن كمية وقيمة تداول الخميس الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهده السوق السعودي من صفقتين خاصتين بأسهم شركة التأمين العربية بنحو مليون و750 ألف سهم، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون ريال.
ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الصفقتين 15.7 مليون ريال، من خلال 1.57 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم بالصفقتين.