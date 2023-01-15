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بتداولات بلغت 3.483 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر

2023-01-15 الساعة 4:39
سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” أولى جلسات الأسبوع الجاري باللون الأحمر منخفضًا 0.10%.

انخفاض

وحسب ما ذكره برنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تاسي” اليوم الأحد تعاملاته خاسرًا، حيث انخفض 17.35 نقطة ليقفل عند مستوى 10726.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.483 مليارات ريال.

وأوضحت “الإخبارية”، أن كمية وقيمة التداول اليوم الأحد كانت أقل عن كمية وقيمة تداول الخميس الماضي.

أسهم التأمين العربية

يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهده السوق السعودي من صفقتين خاصتين بأسهم شركة التأمين العربية بنحو مليون و750 ألف سهم، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15 مليون ريال.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الصفقتين 15.7 مليون ريال، من خلال 1.57 مليون سهم، بسعر 10 ريالات للسهم بالصفقتين.

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