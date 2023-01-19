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ضمن منافسات الجولة الـ14

سويسري يدير مباراة الاتحاد والفيحاء

2023-01-19 الساعة 2:24
سويسري يدير مباراة الاتحاد والفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين الاتحاد والفيحاء، والعدالة مع الباطن، في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراة العدالة والباطن

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الباطن عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويطمح كل منهما لتحسين نتائجه وحصد الثلاث نقاط.

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نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ويدير عبدالله الخربوش مباراة العدالة ضد الباطن، ويساعده محمد الشهري ومؤيد المسجن، الحكم الرابع بندر القحطاني، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

سويسري لمباراة الاتحاد والفيحاء

ويلعب الاتحاد والفيحاء عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويسعى العميد لمواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الاتحاد والفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويقود طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو سشارير مباراة الاتحاد والفيحاء، ويساعده ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج، والحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو فيداي سان، ويساعده عمر الجمل.

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