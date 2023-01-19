سويسري يدير مباراة الاتحاد والفيحاء

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم بين الاتحاد والفيحاء، والعدالة مع الباطن، في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراة العدالة والباطن

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الباطن عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويطمح كل منهما لتحسين نتائجه وحصد الثلاث نقاط.

ويدير عبدالله الخربوش مباراة العدالة ضد الباطن، ويساعده محمد الشهري ومؤيد المسجن، الحكم الرابع بندر القحطاني، وسيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

سويسري لمباراة الاتحاد والفيحاء

ويلعب الاتحاد والفيحاء عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويسعى العميد لمواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويقود طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو سشارير مباراة الاتحاد والفيحاء، ويساعده ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج، والحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو فيداي سان، ويساعده عمر الجمل.