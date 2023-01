سيارة بي إم دبليو تتحدث مع سائقها وتغير لونها

كشفت شركة بي إم دبليو عن نموذج أولي من سيارة جديدة تتحدث كالإنسان ويمكن أن تغير ألوانها كالحرباء لتتناسب مع مزاج السائق.

BMW Just announced: Dee. The world's FIRST fully color changing car 🤯 pic.twitter.com/nZCbVUjZ2F

— Michael  (@NTFTWT) January 5, 2023