سيارة بي إم دبليو تتحدث مع سائقها وتغير لونها

كشفت شركة بي إم دبليو عن نموذج أولي من سيارة جديدة تتحدث كالإنسان ويمكن أن تغير ألوانها كالحرباء لتتناسب مع مزاج السائق.

الإصدار الجديد

وأزاحت الشركة الألمانية النقاب عن السيارة الجديدة بي إم دبليو آي فيجن ديي، في حفل، على هامش مؤتمر سي إي أس في لاس فيجاس.

وعرضت بي إم دبليو أحدث تطبيق لتقنية تعرف باسم E-Ink، حيث تحتوي السيارة الفريدة من نوعها على 240 خلية ألوان منفصلة يمكن أن تتغير من حين لآخر.

سيارة كالحرباء

وفي لحظة واحدة، كان النموذج الأولي هو الأخضر الفاتح، ثم الأرجواني الداكن، ثم تغيرت إلى الأحمر مع خطوط بيضاء. كما يمكن للسيارة التحدث مع السائق بصوت أنثوي عبر تقنية “Dee”، وهي مساعد رقمي، يمكن أن تجعل السيارات المستقبلية بمثابة رفيق للسائق، كما تقول الشركة الألمانية.

وكانت إحدى الخصائص الأكثر لفتًا للانتباه في هذه السيارة غير المسبوقة هي لوحة القيادة التي لا تحتوي على شاشات، حيث تحتوي السيارة على أقل عدد ممكن من المواد وأدوات التحكم في التشغيل والشاشات لضمان عدم تشتيت الانتباه عن التجربة الرقمية.

عالم افتراضي

وتحتوي لوحة القيادة على شريط يمكن تمريره للتحكم في الصور المعروضة على الزجاج الأمامي للسيارة التي يظهر عليها عالمًا رقميًا افتراضيًا بدلًا من الشوارع الاعتيادية.

وقال الرئيس التنفيذي بي إم دبليو، أوليفر زيبسي، إن الشركة ستبدأ في إنتاج السيارة عام 2025، حيث ستكون سيارة كهربائية سيدان بحجم الفئة الثالثة. وأضاف: القيادة الرقمية لا تتعلق بمن يمتلك شاشة أكبر، بحسب رويترز.

ويمكن للسائق تحديد مقدار المحتوى الرقمي على الزجاج الأمامي باستخدام نظام يسمى “BMW Mixed Reality Slider”، وفقًا لموقع إنسايد إي في أس.