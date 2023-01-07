Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
حسب الحالة المزاجية لقائدها

سيارة بي إم دبليو تتحدث مع سائقها وتغير لونها

2023-01-07 الساعة 1:06
سيارة بي إم دبليو تتحدث مع سائقها وتغير لونها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت شركة بي إم دبليو عن نموذج أولي من سيارة جديدة تتحدث كالإنسان ويمكن أن تغير ألوانها كالحرباء لتتناسب مع مزاج السائق.

الإصدار الجديد

وأزاحت الشركة الألمانية النقاب عن السيارة الجديدة بي إم دبليو آي فيجن ديي، في حفل، على هامش مؤتمر سي إي أس في لاس فيجاس.

وعرضت بي إم دبليو أحدث تطبيق لتقنية تعرف باسم E-Ink، حيث تحتوي السيارة الفريدة من نوعها على 240 خلية ألوان منفصلة يمكن أن تتغير من حين لآخر.

سيارة كالحرباء

وفي لحظة واحدة، كان النموذج الأولي هو الأخضر الفاتح، ثم الأرجواني الداكن، ثم تغيرت إلى الأحمر مع خطوط بيضاء. كما يمكن للسيارة التحدث مع السائق بصوت أنثوي عبر تقنية “Dee”، وهي مساعد رقمي، يمكن أن تجعل السيارات المستقبلية بمثابة رفيق للسائق، كما تقول الشركة الألمانية.

وكانت إحدى الخصائص الأكثر لفتًا للانتباه في هذه السيارة غير المسبوقة هي لوحة القيادة التي لا تحتوي على شاشات، حيث تحتوي السيارة على أقل عدد ممكن من المواد وأدوات التحكم في التشغيل والشاشات لضمان عدم تشتيت الانتباه عن التجربة الرقمية.

عالم افتراضي

وتحتوي لوحة القيادة على شريط يمكن تمريره للتحكم في الصور المعروضة على الزجاج الأمامي للسيارة التي يظهر عليها عالمًا رقميًا افتراضيًا بدلًا من الشوارع الاعتيادية.

وقال الرئيس التنفيذي بي إم دبليو، أوليفر زيبسي، إن الشركة ستبدأ في إنتاج السيارة عام 2025، حيث ستكون سيارة كهربائية سيدان بحجم الفئة الثالثة. وأضاف: القيادة الرقمية لا تتعلق بمن يمتلك شاشة أكبر، بحسب رويترز.

ويمكن للسائق تحديد مقدار المحتوى الرقمي على الزجاج الأمامي باستخدام نظام يسمى “BMW Mixed Reality Slider”، وفقًا لموقع إنسايد إي في أس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم