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أطلقتها شركة جاك

سيارة صينية جديدة بمواصفات أنيقة واقتصادية

2023-01-03 الساعة 10:25
سيارة صينية جديدة بمواصفات أنيقة واقتصادية
المواطن - فريق التحرير

كشفت شركة جاك الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مركبة كروس أوفر أنيقة واقتصادية ومتطورة بنفس الوقت.

تصميم الواجهة

واللافت للنظر في سيارة GAC Trumpchi GS3 الجديدة هو تصميم واجهتها الأمامية الذي تتداخل فيه الخطوط المائلة المطلية بالكروم، وكذلك تصميم المصابيح والفتحات الهوائية، وشكل ممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية بنفس الوقت.

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وبنيت هذه السيارة على منصات Global Platform Modular Architecture المعدلة، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وجنح هوائي فريد التصميم موضوع على مؤخرة سقفها لزيادة الثبات أثناء السير بسرعة كبيرة، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و41 سنتيمترًا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 265 سم.

قمرة القيادة

وحصلت المركبة على قمرة مصنوعة من أجود المواد، وجهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية تعمل مع نظام Adigo 5.0 الذي يمنحها إمكانيات كبيرة في التعامل مع الإنترنت، كما زودت القمرة بنظام تكييف ممتاز، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة صوتيات ومولتيميديا حديثة.

وجهزتها GAC بنظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين بسعة 1.5 لتر وعزم 169 و177 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7 ثوان تقريبًا.

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