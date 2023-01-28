سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم 

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي السويدي، ريتشارد جومشوف، إن ردود أفعال العالم الإسلامي على واقعة حرق القرآن الكريم غير مقبولة، وعلى ذلك اقترح حرق 100 نسخة أخرى.

وبدأت الواقعة بحرق نسخة من المصحف الشريف الأسبوع الماضي أمام السفارة التركية في ستوكهولم، من قبل الناشط الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان.

وقال جومشوف في لقاء تلفزيوني: رد الفعل العنيف كان مبالغًا فيه، إذا شعروا بالضيق فلنقم بحرق 100 نسخة أخرى.

كما انتقد جومشوف رئيس الوزراء السويدي المحافظ أولف كريسترسون، الذي أصدر بيانًا يدين حرق القرآن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: لا أعتقد أنه يجب عليه الاعتذار.

اعتذار الحكومة السويدية

وكان رئيس الوزراء قد قال حينها: حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا، إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل شنيع، معبرًا أيضًا عن تعاطفه مع جميع المسلمين.

ورد جومشوف على ذلك بقوله: لا يمكن المساومة على حريتنا في الرأي والتعبير، متابعًا: من المقلق أن نرى الحكومة تعتذر عن حقيقة أن لدينا ديمقراطية في السويد.

إدانة واسعة من العالم الإسلامي

وأدان العالم الإسلامي هذه الواقعة الشنيعة حيث قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها؛ خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

كما دعا الأزهر الشريف في مصر إلى مقاطعة المنتجات السويدية، كما غضبت تركيا أيضًا، مما عرض طلب السويد للانضمام إلى الناتو للخطر.