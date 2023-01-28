Icon

فرنسا وألمانيا وأمريكا تحذر رعاياها في تركيا من هجمات عدائية Icon رونالدو يبحث عن طباخ براتب 21 ألف ريال شهريًا Icon الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق Icon بوتين يخطط لضربة جديدة في ذكرى مرور عام على الحرب   Icon أم شجاع تروي رحلتها مع حياكة السدو في مهرجان الكليجا 14‎‎ Icon فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة Icon ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية Icon أمير قطر يصل الرياض وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن Icon مدرب الفيحاء: الاتحاد أفضل فريق سعودي لكننا سنهزمه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قال إن رد فعل العالم الإسلامي غير مقبول 

سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم 

2023-01-28 الساعة 6:59
سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي السويدي، ريتشارد جومشوف، إن ردود أفعال العالم الإسلامي على واقعة حرق القرآن الكريم غير مقبولة، وعلى ذلك اقترح حرق 100 نسخة أخرى.

وبدأت الواقعة بحرق نسخة من المصحف الشريف الأسبوع الماضي أمام السفارة التركية في ستوكهولم، من قبل الناشط الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل

Img

الإطاحة بشخص بحوزته 131 كجم من نبات القات المخدر

الناشط الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان.

وقال جومشوف في لقاء تلفزيوني: رد الفعل العنيف كان مبالغًا فيه، إذا شعروا بالضيق فلنقم بحرق 100 نسخة أخرى.

كما انتقد جومشوف رئيس الوزراء السويدي المحافظ أولف كريسترسون، الذي أصدر بيانًا يدين حرق القرآن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: لا أعتقد أنه يجب عليه الاعتذار.

سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى 
حرق علم السويد اعتراضًا على واقعة حرق القرآن الكريم

اعتذار الحكومة السويدية

وكان رئيس الوزراء قد قال حينها: حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا، إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل شنيع، معبرًا أيضًا عن تعاطفه مع جميع المسلمين.

ورد جومشوف على ذلك بقوله: لا يمكن المساومة على حريتنا في الرأي والتعبير، متابعًا: من المقلق أن نرى الحكومة تعتذر عن حقيقة أن لدينا ديمقراطية في السويد.

إدانة واسعة من العالم الإسلامي

وأدان العالم الإسلامي هذه الواقعة الشنيعة حيث قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها؛ خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

كما دعا الأزهر الشريف في مصر إلى مقاطعة المنتجات السويدية، كما غضبت تركيا أيضًا، مما عرض طلب السويد للانضمام إلى الناتو للخطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار