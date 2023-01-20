سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

أكد المدير الفني فياريال، كيكي سيتين صعوبة الدفاع ضد ريال مدريد طوال المباراة، مشددًا على أن فريقه ظهر بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول.

ريمونتادا ريال مدريد ضد فياريال

ولعب فياريال ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “لا سيراميكا”، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة بتحقيق المرينغي لفوز قاتل بنتيجة 3/2، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال بثنائية دون رد في الشوط الأول، قبل أن يحقق المرينغي ريمونتادا، ويسجل ثلاثة أهداف خلال أحداث الشوط الثاني عن طريق فينينسيوس جونيور، إيدير ميليتاو وداني سيباسيوس.

تعليق سيتين على الخسارة

وعلق سيتيين على هزيمة فريقه فياريال، قائلًا: “ريال مدريد هو ريال مدريد، دائمًا ما تتطلب مواجهته الكثير، ليس من السهل الدفاع أمامهم طوال 90 دقيقة”.

وتابع مدرب فياريال: “قدمنا شوطًا أول جيدًا حيث تمكنا من التسجيل وأعتقد أنه كان بإمكاننا التأهل، لكن أحيانًا لا يمكنك الركض أسرع من خصم أسرع منك”.

وأضاف سيتين: “تحسن المرينغي في الشوط الثاني جاء نتيجة خروج لاعبين جيدين جدًا كان لا يزال لديهم الطاقة، في حين كنا نحن قد بدأنا نشعر بالتعب بالفعل، حاولنا مواصلة الضغط لكننا واجهنا صعوبة وهم استفادوا من ذلك”.