سيدة البرازيل الأولى تتجاهل مصافحة ممثلي إيران

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تجاهل السيدة الأولى الجديدة في البرازيل وتعمدها عدم مصافحة ممثلي إيران، وذلك أثناء تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تجاهل واضح

وفي الفيديو، يمكن رؤية سيدة البرازيل الأولى روزانجيلا دا سيلفا، الشهيرة بـجانجا، وهي تبتعد إلى الوراء حتى لا تصافح ممثل إيران، في تجاهل واضح، وبعد أن يغادر المنصة تعود بهدوء إلى يمين زوجها الرئيس لولا دا سيلفا لمصافحة باقي المهنئين.

من المعروف أنه تم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل للمرة الثالثة، الأحد، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونجرس في العاصمة برازيليا وسط “مد أحمر” من أنصاره.

ونصب لولا دا سيلفا (77 عامًا) خلال حفل في الكونجرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003- 2010).