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خلال مراسم تنصيب لولا

سيدة البرازيل الأولى ترفض مصافحة المندوب الإيراني

2023-01-02 الساعة 1:18
سيدة البرازيل الأولى ترفض مصافحة المندوب الإيراني
المواطن - فريق التحرير

أظهر فيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاهل السيدة الأولى الجديدة في البرازيل وتعمدها عدم مصافحة ممثلي إيران، وذلك أثناء تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تجاهل جانجا

وأظهر الفيديو سيدة البرازيل الأولى روزانجيلا دا سيلفا، الشهيرة بـ”جانجا”، وهي تبتعد إلى الوراء حتى لا تصافح ممثل إيران، في تجاهل واضح، وبعد أن يغادر المنصة تعود بهدوء إلى يمين زوجها الرئيس لولا دا سيلفا لمصافحة باقي المهنئين.

وتم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل للمرة الثالثة، أمس الأحد، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونجرس في العاصمة برازيليا وسط حشود غفيرة من أنصاره.

مراسم التنصيب

وشهدت البرازيل مراسم تنصيب لولا دا سيلفا البالغ من العمر 77 عامًا، خلال حفل في الكونجرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010).

وتمثل عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، وخصوصًا أنه كان قابعًا في السجن قبل أربع سنوات فقط لاتهامه بالفساد.

خطاب لولا

وألقى لولا خطابًا شديد اللهجة بعد تنصيبه، تعهد فيه إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، مشيرًا إلى سجل كارثي لسلفه جايير بولسونارو.

وكان آلاف من الأنصار يرتدون لون حزب العمال حيوا الرئيس الجديد أثناء توجهه إلى الكونجرس في سيارة رولز رويس تقليدية مكشوفة مع ألكمين وزوجتيهما، رغم المخاوف المتعلقة بالأمن.

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