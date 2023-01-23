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سادت حالة من الجدل بسبب الغموض الغريب

سيدة ترى زوجها المتوفى في فيديو ترويجي لمطعم هندي

2023-01-23 الساعة 11:24
سيدة ترى زوجها المتوفى في فيديو ترويجي لمطعم هندي
المواطن - فريق التحرير

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زعمت امرأة أنها رصدت زوجها في فيديو ترويجي لمطعم هندي رغم أنه توفي عام 2014.

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تعليقات الرواد

واشتعل موقع المطعم Spice Cottage، الواقع في قرية ويستبورن، غرب ساسكس، بتعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اللقطات التي قال المطعم: إنها صُورت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويمكن رؤية داينرز يتناول وجبة الطعام بينما يتجول الموظفون بين مرتادي المطعم في مقطع الفيديو، والذي ينتهي بجولة من التصفيق للموظفين، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

Woman claims to spot her dead husband at Indian restaurant in promo video - but he died in 2014 | Daily Mail Online

كم عمر اللقطات؟

ونشر المقطع على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمطعم، حيث علقت لوسي واتسون: كم عمر اللقطات؟ زوجي الراحل وابنه في اللقطة الأولى وتوفي عام 2014؟”.. وجاء رد من المطعم، قال: “مرحبًا لوسي، آسف لسماع هذا. تم تسجيل هذه اللقطات الأسبوع الماضي”.

ونشر المطعم مقطع الفيديو في 16 يناير مع الفقرة التالية: “عام جديد، مزاج جديد! خلال الأسابيع القليلة الماضية، عملنا بجد لجعل تجربة تناول الطعام لدينا لا تُنسى.. انضم إلينا للحصول على مزيج مثالي من النكهات الرائعة، مع أطباق كلاسيكية وفريدة من نوعها مستوحاة من وصفات العائلة القديمة”.

وتلقى المطعم مئات التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تبادلوا النظريات حول الغموض الغريب.. وبقيت التساؤلات من دون أي توضيح من السيدة واتسون أو المطعم.

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