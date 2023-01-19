سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان جيرمان وسو يرد بهدف التعادل

سجل الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في شباك فريق موسم الرياض مع بداية الشوط الثاني.

وأحرز راموس الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من اللاعب كيليان مبابي، ثم سجل الكوري الجنوبي جانج هيون سو هدف التعادل لفريق موسم الرياض بعدها بدقيقتين.