سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان جيرمان وسو يرد بهدف التعادل

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سجل الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في شباك فريق موسم الرياض مع بداية الشوط الثاني.
فيديو | مباراة فوق الخيال 🔥🔥
فريق #موسم_الرياض يعدل النتيجة من جديد عن طريق جانغ هيون سو#كأس_موسم_الرياض#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/yjlWtvxHbm
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 19, 2023
وأحرز راموس الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من اللاعب كيليان مبابي، ثم سجل الكوري الجنوبي جانج هيون سو هدف التعادل لفريق موسم الرياض بعدها بدقيقتين.
فيديو | سيرجيو راموس يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد مجهود كبير من مبابي #كأس_موسم_الرياض#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Ki71Y58C3A
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 19, 2023