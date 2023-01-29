سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا

صب عضو الكونجرس الجمهوري بول جوسار، جام غضبه على بعض زملائه في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفكرون في شؤون أوكرانيا أكثر مما يفكرون في مشاكل الأمريكيين.

الغزو الوحيد

وغرد جوسار، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: ناخبي في أريزونا وليس أوكرانيا. الغزو الوحيد الذي يقلقني هو غزو على حدودنا الجنوبية.

وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، تجاوز عدد المعتقلين لدى سلطات الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك المليون شخص.

واندلعت أزمة الهجرة وسط الصعوبات الاقتصادية في البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الوباء.

وفي أواخر العام الماضي، أعلن عمدة مدينة إل باسو الأمريكية، حالة الطوارئ بسبب المهاجرين.

وفي عام 2022، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة ما يقرب من 2.4 مليون شخص، مقارنة بـ 450 ألفًا قبل ذلك بعامين.