سينومي ريتيل تعتزم بيع 26 علامة تجارية بقيمة 288 مليون ريال

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أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه “سينومي ريتيل”، في بيان لها اليوم الأحد على تداول، عزمها بيع 26 علامة تجارية.
وتوقعت الشركة، تحقيق تأثير على إيرادات الشركة بـ 288 مليون ريال، إضافة إلى التأثير إيجابا على الربحية بـ 25 مليون ريال تستحق تواليا مع استكمال البيع.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعًا 12.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10821.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 125 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الكثيري، ومتطورة، ومجموعة الحكير، والإعادة السعودية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المراعي، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، وسابك، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87 % و3.11%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، وعناية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 16.42 نقطة ليقفل عند مستوى 19252.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 267 ألف سهم.