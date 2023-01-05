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بعد هطول الأمطار الغزيرة

سيول المدينة المنورة ترسم لوحة جمالية بوادي العقيق

2023-01-05 الساعة 5:50
سيول المدينة المنورة ترسم لوحة جمالية بوادي العقيق
المواطن - فريق التحرير

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شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة خلال الأيام الماضية، لوحات طبيعية فنية خاصة وادي العقيق الذي امتلأ بمياه السيول.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها بموقع “تويتر”، مجموعة من الصور التي تُظهر السيول في وادي العقيق بعد هطول الأمطار الغزيرة مؤخرًا، وسط أجواء شتوية ممتعة.

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أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء المقبل.

وتفصيلًا، قال المركز إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على كل من مناطق “الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وعسير”، يوم السبت المقبل.

كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من “مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك” من مساء الأحد إلى الاثنين.

وستكون الأمطار مصحوبة بتساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية وجريان السيول.

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