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سي إن إن: نقلة تشهدها طموحات الرياضة السعودية

2023-01-07 الساعة 4:04
سي إن إن: نقلة تشهدها طموحات الرياضة السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أشارت تقارير عالمية إلى أن توقيع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي يمثل دفعة هائلة لكرة القدم في الشرق الأوسط بخاصة داخل المملكة.

طموحات المملكة

أفادت شبكة سي إن إن البريطانية، أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي يعني الكثير بالنسبة لطموحات المملكة الرياضية.

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وصل أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم إلى العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، حيث استقبل كريستيانو رونالدو في حفل فخم، وأشادت الشبكة البريطانية بنجاح المملكة في جذب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بعقد لمدة عامين مع نادي النصر السعودي وهو أحدث خطوة في المملكة نحو تحقيق طموحاتها الرياضية بأي ثمن.

مكاسب كبيرة

ووفقًا لوسائل الإعلام السعودية، سيحصل رونالدو على ما يقدر بـ 200 مليون دولار سنويًا مع النصر، مما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في العالم.

وبعد فترة وجيزة من توقيع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا مع النصر، اكتسبت صفحة النادي عبر إنستجرام أكثر من 5.3 مليون متابع جديد. وتعذر الوصول إلى موقعها الإلكتروني الرسمي بعد تجاوز حد النطاق الترددي بسبب الارتفاع المفاجئ في حركة المرور، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات للترحيب برونالدو في الرياض عبر تويتر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

المشهد الدولي

يقول محللون إن تواجد رونالدو بالرياض هو جزء من جهد أوسع من قبل المملكة لتنويع مصادر إيراداتها، وأن تصبح الرياض لاعبًا مهمًا في المشهد الرياضي الدولي.

وصرح دانييل رايش، زميل باحث زائر وأستاذ مشارك في جامعة جورج تاون قطر، لشبكة سي إن إن: بأنه المملكة قد أدركت قبل عامين أنه لكي تكون دولة قوية على الصعيد الدولي، تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في القوة الناعمة.

الاستثمار الرياضي

قال سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة SKEMA  بفرنسا لشبكة سي إن إن: الرياض تلعب دورًا في الاستثمار  الرياضي بالمنطقة. وأضاف: هذا جزء من محاولة جارية لإنشاء اقتصادات أكثر مرونة تعتمد على نطاق أوسع على صناعات أخرى غير تلك المشتقة من النفط والغاز.

وصرح تشادويك بأن الطريقة الأخرى التي قد تستفيد بها المملكة من صفقة رونالدو هي أنها ستكون قادرة على جذب المزيد من المواهب الدولية إليها.

وتابع الخبير بالاقتصاد الجيوسياسي: من المهم أن ننظر إلى رونالدو ليس فقط كأداة جيوسياسية. لا يزال هناك عنصر تجاري له وللهدف الذي من المتوقع أن يخدمه في المملكة، وما يظهره انتقال رونالدو إلى الرياض هو أن المملكة تطمح لأن يُنظر إليها على أنها الأفضل وأنها قادرة على المنافسة دوليًا.

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