شؤون الأسرة: 4 أسباب للاختلافات الزوجية حول تربية الأبناء

حدد مجلس شؤون الأسرة العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود خلافات زوجية حول تربية الأبناء، والتي ترجع إلى طبيعة الشخصية، وأسلوب حياة الطرفين قبل الزواج، وعدم تحديد المبادئ الأساسية، وضعف التفاهم، واختلاف التوجهات.

مجالات الاختلاف

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مجالات الاختلاف تشمل: “تفضيل جنس على حساب آخر، والاختلاف على اسم المولود، والاختلاف في طريقة التربية والعقاب، وكذلك التحكم في هوايات وتخصصات الأبناء”.

ونصح المجلس باتباع عدة طرق لتجنب تلك الاختلافات، منها:

طرق الحل

– تحديد مبادئ واضحة لتربية الأبناء

– الاحترام المتبادل بين الزوجين

– عدم التمسك بالرأي والمكابرة حال الخطأ

– عدم إدخال الأهل في المشاكل الأسرية.