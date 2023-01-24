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أكدت أهمية الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة بها

شؤون الحرمين تعلن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

2023-01-24 الساعة 11:27
شؤون الحرمين تعلن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

ضوابط مقدمي خدمات الإفطار

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن هذه الضوابط تتمثل في الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة (تمور منزوعة النوى، خبز، أجبان مغلفة، مشروبات ساخنة)، سفرتين للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية”.

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الالتزام بجودة التمور

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين على أهمية الالتزام بجودة التمور وكونها مغلفة ومنزوعة النوى، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في عمليات التوزيع.

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