شؤون الحرمين تعلن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

ضوابط مقدمي خدمات الإفطار

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن هذه الضوابط تتمثل في الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة (تمور منزوعة النوى، خبز، أجبان مغلفة، مشروبات ساخنة)، سفرتين للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية”.

الالتزام بجودة التمور

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين على أهمية الالتزام بجودة التمور وكونها مغلفة ومنزوعة النوى، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في عمليات التوزيع.