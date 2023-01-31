شؤون المسجد النبوي ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على ضمان سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

جهود مستمرة

وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها وأعمالها وذلك بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، كما تعمل الوكالة على توزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية لتغطية كافة الاحتياجات لتقديم أرقى الخدمات لزائري المسجد النبوي.

يأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة وحفاظًا على سلامة كل زائر ومصلٍ في المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

أمطار وأتربة

وتشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا للأمواج وهطولًا لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطًا للثلوج وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكونًا للصقيع.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار الأتربة المثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه أصدر تنبيهًا بشأن استمرار هبوب أتربة مثارة على بدر وينبع حتى الساعة الثامنة مساءً.